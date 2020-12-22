Аварийная служба "Днепропетровскгаза" обработала более 74 тысяч заявок

Работники аварийно-диспетчерской службы АО "Днепропетровскгаз" с 1 января 2020 осуществили 74282 выезда. В штате Днепропетровскгаза 47 бригад, которые работают круглосуточно. Компания обслуживает 606 тысяч потребителей области.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Более 58 тысяч вызовов связаны с запахом газа. Кроме того, с начала года специалисты осуществили более 480 пусков газа клиентам после устранения аварийных ситуаций на газопроводе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время отопительного периода нагрузка на газовые сети растет. Это повышает значимость работы критической инфраструктуры. Чтобы потребители могли беcперебийно и безаварийно пользоваться газом, аварийная служба осуществляет круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, проводит техническое обслуживание газорегуляторных пунктов.

"Круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки 47 бригад аварийно-диспетчерской службы "Днепропетровскгаза". Даже в самые отдаленные точки аварийная бригада прибывает в соответствии с требованиями - в пределах 40 минут", - рассказывает главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

По словам пресс-службы, в первую очередь АДС локализует и ликвидирует аварийные ситуации и аварии в газораспределительных системах и на газифицированных объектах населенных пунктов в Днепропетровской области. Диспетчеры службы круглосуточно и без выходных принимают заявки от потребителей. За оперативной помощью аварийной газовой службы ежедневно обращаются в среднем 260 потребителей газа.

"Для своевременного реагирования на вызовы клиентов автомобильный парк АДС укомплектован современными автомобилями Volkswagen Transporter, специальными инструментами и другими техническими средствами. Все вызовы службы 104 - бесплатные и обязательно регистрируются на архиваторе в специальной программе", - говорится в сообщении.