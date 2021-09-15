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Аварийная посадка на "пенную подушку": в аэропорту "Борисполь" прошли масштабные учения

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Борисполь, Среда 15 сентября 2021 20:43
Аварийная посадка на "пенную подушку": в аэропорту "Борисполь" прошли масштабные учения Фото: в аэропорту "Борисполь" прошли масштабные учения (кадр из видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В терминале F аэропорта "Борисполь" прошли учения аварийно-спасательных служб, пограничников и полиции. В ходе тренировки самолет совершил аварийную посадку на "пенную подушку", проводился поиск и эвакуация пострадавших при авиакатастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Учения проводились на учебно-тренировочном полигоне. В них приняли участие 170 человек и 35 единиц спецтехники. В ходе тренировки отрабатывалась спасательная операция, в которой задействовали военный вертолет, тушили пожар под фюзеляжем самолета, эвакуация пассажиров и экипажа.

Одним из самых зрелищных моментов учений стала аварийная посадка самолета на "пенную подушку". На кадрах видно, как перед садящимся воздушным судном двигается спецавтомобиль, распыляя за собой пену.

"Служба аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и другие участники (учений - ред.)действовали с максимальной отдачей, как в реальных ситуациях, ведь безопасность пассажиров - превыше всего", - отметили в пресс-службе.

Сирени, парашутисти, військовий гелікоптер, посадка літака на пінну подушку, чорна хмара від керосину, тонни води, 35 одиниць спецтехніки та 170 учасників неймовірного «блокбастеру». Це все - про масштабні аварійно-рятувальні навчання в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». ‍‍Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники діяли з максимальною віддачею, як в реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів - понад усе. Великі навчання вкотре продемонстрували, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі.

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Борисполь ГСЧС
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