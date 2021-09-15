Аварійна посадка на "пінну подушку": в аеропорту "Бориспіль" пройшли масштабні навчання

У терміналі F аеропорту "Бориспіль" пройшли навчання аварійно-рятувальних служб, прикордонників і поліції. В ході тренування літак здійснив аварійну посадку на "пінну подушку", проводився пошук і евакуація постраждалих при авіакатастрофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорт у.

Навчання проводилися на навчально-тренувальному полігоні. У них взяли участь 170 осіб та 35 одиниць спецтехніки. В ході тренування відпрацьовувалася рятувальна операція, в якій залучили військовий вертоліт, гасили пожежу під фюзеляжем літака, евакуація пасажирів і екіпажу.

Одним з найбільш видовищних моментів навчань стала аварійна посадка літака на"пінну подушку". На кадрах видно, як перед повітряним судном рухається спецавтомобіль, розпорошуючи за собою піну.

"Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники (навчань - ред.) діяли з максимальною віддачею, як у реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів - понад усе", - зазначили у пресслужбі.