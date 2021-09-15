Аварійна посадка на "пінну подушку": в аеропорту "Бориспіль" пройшли масштабні навчання
У терміналі F аеропорту "Бориспіль" пройшли навчання аварійно-рятувальних служб, прикордонників і поліції. В ході тренування літак здійснив аварійну посадку на "пінну подушку", проводився пошук і евакуація постраждалих при авіакатастрофі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту.
Навчання проводилися на навчально-тренувальному полігоні. У них взяли участь 170 осіб та 35 одиниць спецтехніки. В ході тренування відпрацьовувалася рятувальна операція, в якій залучили військовий вертоліт, гасили пожежу під фюзеляжем літака, евакуація пасажирів і екіпажу.
Одним з найбільш видовищних моментів навчань стала аварійна посадка літака на"пінну подушку". На кадрах видно, як перед повітряним судном рухається спецавтомобіль, розпорошуючи за собою піну.
"Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники (навчань - ред.) діяли з максимальною віддачею, як у реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів - понад усе", - зазначили у пресслужбі.
Бузку, парашутисти, військовий гелікоптер, посадка літака на пінну подушку, чорна хмара від гасу, тонни води, 35 одиниць спецтехніки та 170 учасників неймовірного «блокбастеру». Це все - про масштабні аварійно-рятувальні навчання в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники діяли з максимальною віддачею, як в реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів-понад усе. ️ Великі навчання вкотре продемонстрували, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі. Дякуємо представникам Державної служби надзвичайних ситуацій, Повітряних сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Червоного Хреста, Київського обласного центру медицини катастроф за зразкову взаємодію в ході тренувань.Posted by Міжнародний аеропорт "Бориспіль" on Wednesday, September 15, 2021