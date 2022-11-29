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Аварійна ситуація: без світла залишилася значна частина Луцька

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Луцьк, Вівторок 29 листопада 2022 14:19
Аварійна ситуація: без світла залишилася значна частина Луцька Фото: без світла залишилася значна частина Луцька (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Значна частина Луцька залишилася знеструмленою 29 листопада через аварійну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волиньобленерго" у Facebook.

Без електропостачання наразі перебуває село Липини Луцького району (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.

Зазначається, що служби "Волиньобленерго" працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.

Лучан просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.

Нагадаємо, в українській електросистемі зберігається дефіцит потужності на рівні 30%.

Також зазначимо, що значну частину Луцька планово знеструмлювали 27 листопада.

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