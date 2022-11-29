Аварійна ситуація: без світла залишилася значна частина Луцька
Значна частина Луцька залишилася знеструмленою 29 листопада через аварійну ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волиньобленерго" у Facebook.
Без електропостачання наразі перебуває село Липини Луцького району (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.
Зазначається, що служби "Волиньобленерго" працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.
Лучан просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного.
Нагадаємо, в українській електросистемі зберігається дефіцит потужності на рівні 30%.
Також зазначимо, що значну частину Луцька планово знеструмлювали 27 листопада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.