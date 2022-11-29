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Аварийная ситуация: без света осталась значительная часть Луцка

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Луцк, Вторник 29 ноября 2022 14:19
Аварийная ситуация: без света осталась значительная часть Луцка Фото: без света осталась значительная часть Луцка (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Значительная часть Луцка осталась обесточенной 29 ноября из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волыньоблэнерго" в Facebook.

Без электроснабжения находится село Липины Луцкого района (частично), ул. Ершова, районы Вышкова (частично) и Теремного, 33-й, 40-й, 55-й микрорайоны.

Отмечается, что службы "Волыньоблэнерго" работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.

Лучан просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и поддерживать друг друга.

Напомним, в украинской электросистеме сохраняется дефицит мощности на уровне 30%.

Также отметим, что значительная часть Луцка была планово обесточена 27 ноября.

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Луцк Электроэнергия
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