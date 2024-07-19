Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області, - експерт

Через аварію на енергетичних обʼєктах, зокрема на підстанціях атомних електростанцій, ускладнена передача світла з заходу на схід країни. Зокрема через це складною залишається ситуація в Дніпрі та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного редактора видання "Наші гроші" Юрія Ніколова.

"Грубо кажучи, на заході зараз є достатньо енергії з Хмельницької і Рівненської АЕС, бо цю енергію неможливо по проводам передати на південь і схід України. Південь і схід зараз сидять дуже без світла, бо не можуть його отримати через технічну аварію, а захід - зі світлом", - зазначив Ніколов.

Це призвело до того, що зокрема на Дніпропетровщині ситуація з відключеннями надзвичайно складна, а у Львові скасовані графіки.

"Але обленерго вам цього не скаже - бо це сєкрєт топ-левела. Бо вчора сам "Енергоатом" заборонив взагалі говорити за ту аварію, назвавши чутки іпсо", - додав Ніколов.

Ситуація по країні вирівнюється як тільки енергетики ліквідують наслідки аварії.

"Ще раз нагадаю. Ось ці відключення, що ми маємо у липні - це у найкращому випадку буде оптимістичним сценарієм для зими. Якщо Путін нічого нового не розвалить в енергетиці, або само щось не зламається. Бо коли у серпні відремонтують всі атомні блоки, то ситуація справді покращиться. І ми справді пару місяців будемо жити з тимчасовими відключеннями, а не включеннями світла. То буде тимчасово - поки не почне зникати сонце з СЕС, і не зростатиме споживання через похолодання", - підсумував Юрій Ніколов.