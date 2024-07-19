ua en ru
Пт, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аварии в энергосистеме усложнили передачу электроэнергии с запада в восточные области, - эксперт

Пятница 19 июля 2024 15:49
UA EN RU
Аварии в энергосистеме усложнили передачу электроэнергии с запада в восточные области, - эксперт Фото: аварии в энергосистеме усложнили передачу электроэнергии с запада в восточные области (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Из-за аварии на энергетических объектах, в том числе на подстанциях атомных электростанций, усложнена передача света с запада на восток страны. В частности, из-за этого сложной остается ситуация в Днепре и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова.

"Грубо говоря, на западе сейчас достаточно энергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС, потому что эту энергию невозможно по проводам передать на юг и восток Украины. Юг и восток сейчас сидят очень без света, потому что не могут его получить из-за технической аварии, а запад - со светом", - отметил Николов.

Это привело к тому, что, в частности, на Днепропетровщине ситуация с отключениями чрезвычайно сложная, а во Львове отменены графики.

"Но облэнерго вам этого не скажет - потому что это секрет топ-левела. Потому что вчера сам "Энергоатом" запретил вообще говорить за ту аварию, назвав слухи ипсо", - добавил Николов.

Ситуация по стране выравнивается, как только энергетики ликвидируют последствия аварии.

"Еще раз напомню. Вот эти отключения, которые мы имеем в июле - это в лучшем случае будет оптимистическим сценарием для зимы. Если Путин ничего нового не развалит в энергетике, или само что-то не сломается. Потому что когда в августе отремонтируют все атомные блоки, то ситуация действительно улучшится. И мы действительно пару месяцев будем жить с временными отключениями, а не включениями света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба
На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: объяснение Генштаба
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света