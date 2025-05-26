Аварія на залізниці у Карпатах. УЗ достроково завершила ремонт: коли запустять потяги

За даними "Укрзалізниці", з вівторка, 27 травня, рух пасажирських поїздів даною ділянкою буде відновлено в обох напрямках.

Однак через безпекові міркування поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин після станції Ясіня. У зворотному напрямку затримки планується оперативно надолужувати.

"Сьогодні, 26 травня, пасажирські поїзди ще курсують до/з станції Ворохта. Щиро дякуємо всім працівникам залізниці за оперативність, нестандартні рішення та відновлення інфраструктури з випередженням останніх прогнозованих термінів", - сказано у повідомленні.