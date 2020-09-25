Авария самолета в Чугуеве: есть погибшие

Фото: АН-26 (РБК-Украина)

В результате аварии самолета в Чугуеве (Харьковская область) погибли люди. Точное количество погибших неизвестно.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По его словам, также есть те, кто выжил после авиакатастрофы.

Информацию о погибших также подтвердили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В командовании заявили, что на Харьковщине разбился военный самолет Ан-26.

"Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные", - говорится в сообщении командования в Facebook.

Напомним, сегодня вечером харьковские СМИ сообщили об аварии военного самолета вблизи Чугуева. Местные спасатели также подтвердили РБК-Украина эту информацию. На месте падения самолета произошел крупный пожар.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Сербии разбился военный самолет МиГ-21. Он упал во двор дома, в результате чего погибли 2 человека.