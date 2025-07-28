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Аварія з поїздом у Німеччині: серед пасажирів було п'ятеро українців, - МЗС

Німеччина, Понеділок 28 липня 2025 20:25
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Аварія з поїздом у Німеччині: серед пасажирів було п'ятеро українців, - МЗС Фото: у поїзді, який зійшов з рейок у Німеччині, перебувало 5 українців (x.com/geotechwar)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

У поїзді, який зійшов з рейок у німецькому Баден-Вюртемберзі 27 липня, було п'ятеро громадян України. Зараз вони перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила журналістам пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, за повідомленням Генерального консульства України в Мюнхені 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген - Ульм, зійшов з рейок.

Внаслідок інциденту загинуло три людини (за попередніми даними - машиніст та двоє співробітників залізниці), ще близько 50 - отримали поранення різного ступеня тяжкості. 25 з них - у важкому стані.

За інформацією МЗС, серед пасажирів перебували, зокрема п'ятеро громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з 2-ма неповнолітніми дітьми.

Як зазначили у пресслужбі, всі українці перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих - відсутні.

"Консули готові надавати необхідного сприяння. Причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені", - додали у МЗС.

У Німеччині поїзд зійшов з рейок

Нагадаємо, у Німеччині 27 липня пасажирський поїзд зійшов з рейок у Баден-Вюртемберзі. Щонайменше три людини загинули, десятки дістали поранення.

За даними поліції, з рейок зійшли два вагони регіонального експреса Deutsche Bahn. Поїзд, у якому було 100 осіб, їхав із Зігмарінгена в Ульм.

Причину аварії встановлюють. За попередніми даними, вагони могли зійти з рейок через сильну грозу.

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МЗС України Аварія Поїзди
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