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Авария с поездом в Германии: среди пассажиров было пятеро украинцев, - МИД

Германия, Понедельник 28 июля 2025 20:25
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Авария с поездом в Германии: среди пассажиров было пятеро украинцев, - МИД Фото: в поезде, который сошел с рельсов в Германии, находилось 5 украинцев (x.com/geotechwar)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

В поезде, который сошел с рельсов в немецком Баден-Вюртемберге 27 июля, было пятеро граждан Украины. Сейчас они находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, по сообщению Генерального консульства Украины в Мюнхене 27 июля вблизи города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) региональный экспресс с по меньшей мере 100 пассажирами, который двигался по маршруту Ройтлинген - Ульм, сошел с рельсов.

В результате инцидента погибли три человека (по предварительным данным - машинист и двое сотрудников железной дороги), еще около 50 - получили ранения различной степени тяжести. 25 из них - в тяжелом состоянии.

По информации МИД, среди пассажиров находились, в частности пятеро граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с 2-мя несовершеннолетними детьми.

Как отметили в пресс-службе, все украинцы находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждане Украины среди погибших - отсутствуют.

"Консулы готовы оказывать необходимое содействие. Причины инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Мюнхене", - добавили в МИД.

В Германии поезд сошел с рельсов

Напомним, в Германии 27 июля пассажирский поезд сошел с рельсов в Баден-Вюртемберге. По меньшей мере три человека погибли, десятки получили ранения.

По данным полиции, с рельсов сошли два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn. Поезд, в котором было 100 человек, ехал из Зигмарингена в Ульм.

Причина аварии устанавливается. По предварительным данным, вагоны могли сойти с рельсов из-за сильной грозы.

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МИД Украины Авария Поезда
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