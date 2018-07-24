Авария поезда Киев-Бердянск: все травмированные пассажиры выписаны из больницы

Из больницы выписали мальчика, который получил ожоги горячим чаем, и его маму

Все пассажиры поезда № 227 Киев - Бердянск, которые ранее были госпитализированы в результате аварии на станции Пологи в Запорожской области, выписаны из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что двух пассажиров, которые получили незначительные травмы, выписали из больницы города Пологи.

"Мальчик, который вследствие разлития горячего напитка получил ожог живота, была оказана необходимая медицинская помощь. Из больницы мальчика и его маму забрали родные", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что все остальные пассажиры поезда после оказания медицинской помощи на месте продолжили поездку по маршруту.

"После прибытия на станцию Бердянск железнодорожники организовали для пострадавших пассажиров автотранспортное перевозки к месту отдыха", - добавили в УЗ.

Сейчас на месте аварии работает комиссия регионального филиала УЗ "Приднепровская железная дорога".

Напомним, 24 июля 2018 года полиция открыла уголовное дело по факту травмирования пассажиров поезда Киев-Бердянск на железнодорожной станции в Запорожской области.

Поезд прибыл на станцию Пологи около 08:30. При замене тепловоза машинист превысил допустимую скорость, в результате при сцеплении с вагонами произошел толчок. Вследствие этого 26 пассажиров поїздпа получили травмы.