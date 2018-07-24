Аварія поїзда Київ-Бердянськ: усі травмовані пасажири виписані з лікарні

З лікарні виписали хлопчика, який отримав опіки гарячим чаєм, та його маму

Усі пасажири поїзда № 227 Київ - Бердянськ, які раніше були госпіталізовані внаслідок аварії на станції Пологи у Запорізькій області, виписані з лікарні. Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Зазначається, що двох пасажирів, які отримали незначні травми, виписано з лікарні міста Пологи.

"Хлопчику, який внаслідок розлиття гарячого напою отримав опік живота, було надано необхідну медичну допомогу. З лікарні хлопчика та його маму забрали рідні", - повідомили в прес-службі.

Також зазначається, що всі інші пасажири поїзда після надання медичної допомоги на місці продовжили поїздку за маршрутом.

"Після прибуття на станцію Бердянськ залізничники організували для постраждалих пасажирів автотранспортне перевезення до місця відпочинку", - додали в УЗ.

Наразі на місці аварії працює комісія регіональної філії УЗ "Придніпровська залізниця".

Нагадаємо, 24 липня 2018 року поліція відкрила кримінальну справу за фактом травмування пасажирів поїзда Київ-Бердянськ на залізничній станції в Запорізькій області.

Поїзд прибув на станцію Пологи близько 08:30. При заміні тепловоза машиніст перевищив допустиму швидкість, в результаті при зчепленні з вагонами стався поштовх. Внаслідок цього 26 пасажирів поїздпа отримали травми.