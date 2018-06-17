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Авария поезда в Казахстане: власти назвали причину происшествия

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 17:32
Фото: авария поезда в Казахстане (facebook.com.Tengrinews)
Фото: авария поезда в Казахстане (facebook.com.Tengrinews)

Для расследования причин аварии поезда в Казахстане была создана специальная комиссия

Причиной аварии поезда в Казахстане, вследствие которой состав сошел с рельс, могло стать искривление пути. Об этом сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

Указано, что для расследования причин аварии была создана специальная комиссия.

"ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", - указано в сообщении.

Также уточняется, что с рельс сошло восемь из 22 пассажирских вагонов, а не шесть, как сообщалось ранее.

"17 июня в 13:25 часов на участке Сары-Шаган - Шу произошел сход 8 пассажирских вагонов поезда №9/10, следовавшего по направлению Астана-Алматы", - уточнили в ведомстве.

 

Создана комиссия по расследованию причин схода поезда близ станции Шу 17 июня в 13:25 часов на участке Сары-Шаган - Шу...

Опубліковано ҚР Инвестициялар және даму министрлігі - МИР РК 17 червня 2018 р.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло смерть человека. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, в результате схода вагонов пассажирского поезда "Байтерек" в Казахстане один человек погиб, еще трое травмированы.

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Теги публикации: Казахстан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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