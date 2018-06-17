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Авария поезда в Казахстане: один человек погиб, трое травмированы

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 15:10
Фото: пассажирский поезд "Байтерек" (facebook.com.Tengrinews)
Фото: пассажирский поезд "Байтерек" (facebook.com.Tengrinews)

Личности пострадавших и погибшего устанавливаются

В результате схода вагонов пассажирского поезда "Байтерек" в Казахстане один человек погиб, еще трое травмированы. Об этом сообщает NUR.KZ. со ссылкой на официального представителя МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

Так, согласно уточненной информации, в Шуском районе произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9 сообщением "Астана-Алматы", из них три вагоны перевернулись.

В результате пострадало четыре человека, один из которых погиб. Их личности устанавливаются.

Вместе с тем, как сообщает Tengrinews, погиб в результате ЧП подросток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане сегодня, 17 июня, восемь вагонов пассажирского поезда "Байтерек" сообщением Астана - Алматы сошли с рельсов.

Количество погибших от взрыва в Афганистане возросло до 35 В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
Теги публикации: Казахстан, авария, Жертвы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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