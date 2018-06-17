Аварія поїзда в Казахстані: влада назвала причину події

Для розслідування причин аварії поїзда в Казахстані була створена спеціальна комісія

Причиною аварії поїзда в Казахстані, внаслідок якої потяг зійшов з рейок, могло стати викривлення шляху. Про це повідомили у Міністерстві з інвестицій та розвитку Казахстану.

Зазначено, що для розслідування причин аварії створена спеціальна комісія.

"НП сталася після того, як машиніст побачив викривлення шляху і застосував екстрене гальмування", - зазначено в повідомленні.

Також уточнюється, що з рейок зійшло вісім з 22 пасажирських вагонів, а не шість, як повідомлялося раніше.

"17 червня о 13:25 годин на ділянці Сари-Шаган - Шу стався схід 8 пасажирських вагонів поїзда №9/10, що слідував у напрямку Астана-Алмати", - уточнили у відомстві.

Створена комісія з розслідування причин сходження потяга поблизу станції Шу 17 червня о 13:25 годин на ділянці Сари-Шаган - Шу... Опубліковано ҚР Инвестициялар және даму министрлігі - СВІТ РК 17 червня 2018 р.

За даними прокуратури, порушено кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило смерть людини. Максимальне покарання - позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, в результаті сходження вагонів пасажирського поїзда "Байтерек" в Казахстані одна людина загинула, ще троє травмовані.