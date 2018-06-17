В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

Сейчас людей отправляют на попутном поезде на станцию в Шу

В Казахстане сегодня, 17 июня, восемь вагонов пассажирского поезда "Байтерек" сообщением Астана - Алматы сошли с рельсов. Об этом передает издание NUR.KZ.

По предварительной информации официального представителя МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, ЧП случилось в Шуском районе Жамбылской области. С рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда, три из них оказались на боку.

По его словам, поступает информация о пострадавших. Сейчас людей отправляют на попутном поезде на станцию в Шу.

Точные данные станут известны позже после прибытия подразделений спасателей на место.

Вместе с тем, по словам одного из пассажиров, во время движения произошел резкий рывок, а затем состав затормозил. Уже позже он увидел, что несколько вагонов сошли с рельсов.

Напомним, ранее сообщалось, что В Киеве на улице Гринченко, возле ТРЦ Ocean Plaza, пассажирский поезд сбил насмерть двух людей.