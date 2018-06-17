Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 12:52
Фото: пассажирский поезд "Байтерек" (temirzholy.kz)
Фото: пассажирский поезд "Байтерек" (temirzholy.kz)

Сейчас людей отправляют на попутном поезде на станцию в Шу

В Казахстане сегодня, 17 июня, восемь вагонов пассажирского поезда "Байтерек" сообщением Астана - Алматы сошли с рельсов. Об этом передает издание NUR.KZ.

По предварительной информации официального представителя МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, ЧП случилось в Шуском районе Жамбылской области. С рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда, три из них оказались на боку.

По его словам, поступает информация о пострадавших. Сейчас людей отправляют на попутном поезде на станцию в Шу.

Точные данные станут известны позже после прибытия подразделений спасателей на место.

 

Вместе с тем, по словам одного из пассажиров, во время движения произошел резкий рывок, а затем состав затормозил. Уже позже он увидел, что несколько вагонов сошли с рельсов.

Напомним, ранее сообщалось, что В Киеве на улице Гринченко, возле ТРЦ Ocean Plaza, пассажирский поезд сбил насмерть двух людей.

В Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей На Волыни в ДТП попал микроавтобус, шестеро пострадавших
Теги публикации: поезд, Казахстан, пострадавшие, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь