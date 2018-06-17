Аварія поїзда в Казахстані: одна людина загинула, троє травмовані

Особистості постраждалих і загиблого встановлюються

В результаті сходу вагонів пасажирського поїзда "Байтерек" в Казахстані одна людина загинула, ще троє травмовані. Про це повідомляє NUR.KZ. з посиланням на офіційного представника МВС Республіки Казахстан Руслана Іманкулова.

Так, згідно з уточненою інформацією, в Шуском районі відбувся схід 6 пасажирських вагонів пасажирського поїзда № 9 сполученням "Астана-Алмати", з них три вагони перекинулися.

В результаті постраждали чотири людини, одна з яких загинула. Їх особи встановлюються.

Разом з тим, як повідомляє Tengrinews , в результаті НП загинув підліток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Казахстані сьогодні, 17 червня, вісім вагонів пасажирського поїзда "Байтерек" сполученням Астана - Алмати зійшли з рейок.