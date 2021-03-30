Авария поезда "Интерсити": движение между Днепром и Запорожьем снова закрыли

Из-за аварии поезда "Интерсити" снова закрыто движение по железной дороге между Днепром и Запорожьем. На аварийном участке продолжается ремонт.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
Сообщается, что в связи с восстановительными работами на поврежденном участке и подъемом на рельсы вагонов "Интерсити" возле Вольнянска (ближайшая станция - Славгород) движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто. Поезда в / из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожье будут пущены в объезд.
Для подвоза пассажиров уже запустили автобусы.
Изменения в расписании коснутся следующих маршрутов:
Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут поданы на вторую платформу.
Поезд №88 / 87 Новоалексеевка - Ковель, будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовое-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка - Ковель.
Напомним, вчера шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. На момент инцидента в вагонах были 88 пассажиров, обошлось без пострадавших.
По предварительной версии, поезд сошел с рельсов после того, как резко затормозил из-за проблемы с путями.