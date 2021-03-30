Авария поезда "Интерсити": движение между Днепром и Запорожьем снова закрыли

Сообщается, что в связи с восстановительными работами на поврежденном участке и подъемом на рельсы вагонов "Интерсити" возле Вольнянска (ближайшая станция - Славгород) движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто. Поезда в / из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожье будут пущены в объезд.

Для подвоза пассажиров уже запустили автобусы.

Изменения в расписании коснутся следующих маршрутов:

поезд № 4/3 Ужгород - Запорожье будет остановлен на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья;

поезд № 732/731 Киев - Запорожье сделает остановку на станции Днепр.

Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут поданы на вторую платформу.

Поезд №88 / 87 Новоалексеевка - Ковель, будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье - Никополь - Апостолово - Кривой Рог - Сортовое-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка - Ковель.