Аварія з пасажирським поїздом у Туреччині: кількість загиблих збільшилася до 24

Причина аварії - проливні дощі
Кількість жерт в результаті аварії пасажирського потягу в турецькій провінції Текірдар в районі Чорлу збільшилась до 24 осіб. Ще 338 осіб постраждали, повідомляє видання CNN Turk.
Всього в поїзді знаходилися 362 пасажири і 6 членів персоналу.
Як повідомляє видання, всі постраждалі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
Зазначимо, аварія сталася вчора, 8 липня. Поїзд, що слідував зі Стамбула в Узункепрю, зійшов з рейок і п'ять вагонів перекинулися.
Згідно з даними Міністерства транспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту в результаті проливних дощів. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених в район направлені військові вертольоти.