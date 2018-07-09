Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.25
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.25
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Аварія з пасажирським поїздом у Туреччині: кількість загиблих збільшилася до 24

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 08:45
Фото: у Туреччині перекинувся пасажирський поїзд (aa.com.tr)
Фото: у Туреччині перекинувся пасажирський поїзд (aa.com.tr)

Причина аварії - проливні дощі

Кількість жерт в результаті аварії пасажирського потягу в турецькій провінції Текірдар в районі Чорлу збільшилась до 24 осіб. Ще 338 осіб постраждали, повідомляє видання CNN Turk.

Всього в поїзді знаходилися 362 пасажири і 6 членів персоналу.

Як повідомляє видання, всі постраждалі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Зазначимо, аварія сталася вчора, 8 липня. Поїзд, що слідував зі Стамбула в Узункепрю, зійшов з рейок і п'ять вагонів перекинулися.

Згідно з даними Міністерства транспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту в результаті проливних дощів. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених в район направлені військові вертольоти.

У Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, загинуло десятеро осіб
Теги публікації: поезд, Турция, авария, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся