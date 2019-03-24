Авария круизного лайнера в Норвегии: почти 300 человек эвакуированы

С норвежского круизного лайнера Viking Sky, который накануне потерпел крушение во время шторма вблизи западного побережья Норвегии, эвакуировали 297 пассажиров. Об этом сообщает DW.

Десять пострадавших доставлены в больницу. Большинство пассажиров являются американцами и британцами. В эвакуации задействованы вертолеты и спасательные суда. На борту лайнера в целом находятся 1373 человека - 915 пассажиров и 458 членов экипажа.

По данным норвежской ежедневной газеты Verdens Gang, в Viking Sky удалось запустить три из четырех двигателей, это свидетельствует о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена сильным ветром.

Напомним, 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Ocean, на борту которого находились 1300 пассажиров. Для эвакуации пассажиров были направлены вертолеты и спасательные суда.

Отмечается, что лайнер смог запустить двигатель, но продолжает стоять на якоре в 2 км от норвежского берега. Ранее сообщалось о 150 эвакуированных пассажирах.