Авария катера в Будапеште: суд отпустил украинца под залог

Фото: арестован украинец (Bors Online)

Его отпустили под залог в 15 млн форинтов (53 тыс. долларов)

Украинского капитана круизного теплохода, который 29 мая столкнулся с туристическим катером, освободили под залог. Об этом сообщает 24.hu.

Его отпустили под залог в 15 млн форинтов (53 тыс. долларов) и обязали два раза в неделю появляться в полицию, носить электронный браслет и не покидать Будапешт.

Напомним, 1 июня Центральный окружной суд Будапешта арестовал гражданина Украины, капитана прогулочного теплохода Viking Sygin, который 29 мая столкнулся с туристическим катером. Украинец настаивал, что действовал по всем правилам и не считает, что к затоплению судна могла привести его ошибка.

Как известно, 29 мая на реке Дунай в Будапеште (Венгрия) произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинство пассажиров судна были туристы из Южной Кореи. Пока что подтверждено, что спасатели обнаружили 19 тел южнокорейских туристов. Представитель Национальной службы скорой помощи Поль Гьорфи сообщил, что семь человек были спасены и госпитализированы в стабильном состоянии.