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Аварія катера у Будапешті: суд відпустив українця під заставу

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 15:33
Аварія катера у Будапешті: суд відпустив українця під заставу
Фото: заарештований українець (Bors Online)

Його відпустили під заставу 15 млн форинтів (53 тис. доларів)

Українського капітана круїзного теплохода, який 29 травня зіткнувся з туристичним катером, звільнили під заставу. Про це повідомляє 24.hu.

Його відпустили під заставу 15 млн форинтів (53 тис. доларів) і зобов'язали двічі на тиждень з'являтися до поліції, носити електронний браслет і не залишати Будапешт.

Нагадаємо, 1 червня Центральний окружний суд Будапешту заарештував громадянина України, капітана прогулянкового теплоходу Viking Sygin, який 29 травня зіткнувся з туристичним катером. Українець наполягав, що діяв за всіма правилами та не вважає, що до затоплення судна могла призвести його помилка.

Як відомо, 29 травня на річці Дунай у Будапешті (Угорщина) сталася аварія туристичного катеру, на якому перебували 32 пасажири та двоє членів екіпажу. Більшістю пасажирів судна були туристи з Південної Кореї. Поки що підтверджено, що рятувальники виявили 19 тіл південнокорейських туристів. Представник Національної служби швидкої допомоги Поль Гьорфі повідомив, що сім людей було врятовано і госпіталізовано в стабільному стані.

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