Авария на химзаводе под Ровно: синоптики предупредили о возможных кислотных дождях

По данным специалистов, по состоянию на утро 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

"Очевидно, что азотистая облако в атмосферу все же попала, и постепенно распространялась и оседала локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровненской области в течение минувших суток", - отметили метеорологи.

Однако, по их данным, некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны.

"Поэтому, в некоторых районах Ровененской области выпадали подкисленные дожди и хотя уже угрозы нет, сегодня стоит не "купаться" под дождями, а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", - говорится в сообщении.