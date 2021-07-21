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Авария на химзаводе под Ровно: синоптики предупредили о возможных кислотных дождях

Автор: РБК-Украина

После аварии на заводе "Ривнеазот" 20 июля в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота. Синоптики предупредили о возможности кислотных дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным специалистов, по состоянию на утро 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

"Очевидно, что азотистая облако в атмосферу все же попала, и постепенно распространялась и оседала локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса, благодаря погодным условиям в Ровненской области в течение минувших суток", - отметили метеорологи.

Однако, по их данным, некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны.

"Поэтому, в некоторых районах Ровененской области выпадали подкисленные дожди и хотя уже угрозы нет, сегодня стоит не "купаться" под дождями, а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", - говорится в сообщении.

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Ровноавария