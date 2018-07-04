Авария грузового поезда в Одесской области: движение ж/д транспорта частично восстановлено

Движение железнодорожного транспорта было возобновлено на четном пути перегона

Сотрудники "Укрзализныци" (УЗ) завершают работы по восстановлению движения поездов на перегоне Ивановка - Веселый Кут, где вчера, 3 июля, произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сообщается, что на месте происшествия был расцеплен подвижной состав: хвостовую часть поезда с 17 вагонов отправлено на станцию ​​Ивановка, главную часть из 27 вагонов - на станцию ​​Веселый Кут.

По данным УЗ, в результате инцидента было повреждено около 150 м четырехпутной решетки нечетного пути, 100 м четырехпутной решетки парного пути и одну опору контактной сети.

Сегодня, 4 июля, в 05:00 работники путевой машинной станции Усатово установили новую четырехпутную решетку на парной колее - и в 7:16 часов движение железнодорожного транспорта на четном пути перегона было возобновлено.

Напомним, в Одесской области на перегоне Ивановка - Веселый Кут во вторник, 3 июля, произошел сход 14 грузовых вагонов, в связи с чем организовано объезд аварийного участка.