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Аварія на газопроводі Balticconnector: НАТО посилює патрулювання Балтійського моря

Фото: НАТО посилює патрулювання Балтійського моря (nato.int)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс вирішив посилити патрулювання Балтійського моря після того, як там було пошкоджено газопровід Balticconnector.

Про це заявив виконувач обов'язків прес-секретаря НАТО Ділан Уайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

За його словами, посилення патрулювання передбачає додаткові спостережні та розвідувальні польоти, у тому числі з використанням морських патрульних літаків, літаків AWACS (літаки, які обладнані авіаційним комплексом радіовиявлення та наведення) та безпілотників.

Також у район Балтійського моря спрямовано флотилію з чотирьох мінних тральщиків (корабель для знищення морських мін).

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і знаходимося у тісному контакті з нашими союзниками Естонією та Фінляндією, а також з нашим партнером Швецією. НАТО продовжить адаптувати свою морську позицію в Балтійському морі та зробить усі необхідні кроки для забезпечення безпеки союзників", - наголосив Уайт.

Аварія на Balticconnector

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня на газопроводі Balticconnector було виявлено витік. У фінських ЗМІ з'явилася інформація про можливу диверсію, до якої може бути причетна Росія.

Сьогодні, 19 жовтня, поліція Фінляндії заявила про завершення розслідування на місці події. Усі зібрані зразки надіслали на аналіз.

При цьому у Фінляндії вже допустили, що до пошкодження газопроводу причетна "якась держава".

 

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НАТОГазФинляндияБалтийское море