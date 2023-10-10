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Аварія на газопроводі Balticconnector: Фінляндія почала розслідування за фактом вандалізму

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія вважає, що газопроводу Balticconnector, що йде з Естонії, могло бути навмисно завдано пошкодження. Правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

Він сказав, що ймовірно, що витік був викликаний зовнішніми діями. Уряд Фінляндії уважно стежить за ситуацією, і розслідування витоку перебуває на ранній стадії.

"Поки що зарано робити висновки про те, хто або що завдало шкоди", - каже він. 

Орпо сказав, що у фінів немає причин для занепокоєння. Енергії та газу достатньо, а сервісні підключення працюють. Він не став розмірковувати про те, чи зможе Фінляндія, наприклад, скасувати демілітаризацію Аландських островів, якщо винуватцем виявиться Росія.

Точка пошкодження газопроводу розташована в економічній зоні Фінляндії, тобто в центральній частині Фінської затоки. Пошкодження кабелю сталося в тому ж географічному районі, але не в безпосередній близькості від газової труби.

Наразі розпочато досудове розслідування. Злочин являє собою вандалізм за обтяжуючих обставин.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців.

При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Пізніше стало відомо, що НАТО готове допомогти у розслідуванні пошкодження морського газопроводу Balticconnector, який розташований між Фінляндією та Естонією.

 

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