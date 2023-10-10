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Авария на газопроводе Balticconnector: Финляндия начала расследование по факту вандализма

Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия считает, что газопроводу Balticconnector, идущему из Эстонии, могло быть намеренно нанесено повреждение. Правоохранители расследуют дело по факту вандализма.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

Он сказал, что вероятно, что утечка была вызвана внешними действиями. Правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией, и расследование утечки находится на ранней стадии.

"Пока что рано делать выводы о том, кто или что нанесло ущерб", - говорит он. 

Орпо сказал, что у финнов нет причин для беспокойства. Энергии и газа достаточно, а сервисные подключения работают. Он не стал рассуждать о том, сможет ли Финляндия, например, отменить демилитаризацию Аландских островов, если виновником окажется Россия.

Точка повреждения газопровода расположена в экономической зоне Финляндии, то есть в центральной части Финского залива. Повреждение кабеля произошло в том же географическом районе, но не в непосредственной близости от газовой трубы.

В настоящее время начато досудебное расследование. Преступление представляет собой вандализм при отягчающих обстоятельствах.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев.

При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.

Позже стало известно, что НАТО готова помочь в расследовании повреждения морского газопровода Balticconnector, расположенного между Финляндией и Эстонией.

 

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