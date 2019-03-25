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ПІд час аварії круїзного лайнера в Норвегії постраждали 27 людей

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 02:40
ПІд час аварії круїзного лайнера в Норвегії постраждали 27 людей
Фото: круїзний лайнер Viking Sky (з відкритих джерел)

Шістьох пасажирів госпіталізували в клініку Молде

У результаті аварії круїзного лайнера Viking Sky біля берегів Норвегії до медиків за допомогою звернулися 27 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал NRK.

Більшість тих, що звернулися отримали оперативну допомогу і були відпущені додому, шістьох госпіталізовано в клініку Молде.

Раніше круїзний лайнер Viking Sky, що зазнав аварії через шторм, у супроводі двох кораблів постачання і одного буксирного судна прибув у гавань Молде на півдні Норвегії.

Зазначимо, лайнеру вдалося запустити три з чотирьох двигунів, проте спочатку він не міг плисти через сильний вітер.

На момент прибуття в порт на судні залишалося 436 гостей і 458 членів екіпажу, були вже евакуйовані 479 осіб.

Нагадаємо, 23 березня поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного лайнера компанії Viking Sky, на борту якого перебували 1373 людини: 915 пасажирів і 458 членів екіпажу. Для евакуації пасажирів були спрямовані гелікоптери і рятувальні судна.

Біля берегів Норвегії сталася ще одна аварія На лайнері Viking Sky завершилися рятувальні роботи
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