Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп

Фото: Олександр Кучеренко (ba.org.ua)

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова комітету Верховної ради Андрій Герус несуть повну відповідальність за аварії в енергосистемі і мають бути негайно викликані в Офіс президента.

Про це заявив перший заступник енергетичного комітету Верховної ради Олексій Кучеренко, коментуючи другу за останній місяць аварію в ОЕС України.

"В ці хвилини Запорізька ТЕС сіла на нуль - із системи випало 750 МВт. Зараз енергетики намагаються повернути в роботу два блоки. І це все посеред зими. Складно в це повірити. От до чого наш "незалежний" регулятор довів енергетичну галузь. Півтора року НКРЕКП цілеспрямовано знищувала паливно-енергетичний комплекс країни, щоб тепер посеред зими шантажувати країну віяловими відключеннями", - заявив Кучеренко.

Керівництво Національного регулятора під контролем Геруса упродовж року свідомо руйнували енергетичний сектор, щоб через погрози відключень, запустити в Україну російську електроенергію, переконаний Кучеренко.

"Сподіваюсь, Тарасюк зараз стоїть на килимі на 4-му поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора року - це тероризм. Шайка самозванців з НКРЕКП фактично взяли країну в заручники. Це не лише питання світла в Енергодарі чи в Києві - це загроза життю людей", - прокоментував нардеп.

Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції "Луч" в Запорізькій області, системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

Аварія на підстанції призвела до короткострокового відключення електропостачання в місті Енергодар. Електропостачання міста було відновлено енергетиками Запорізької ТЕС "ДТЕК Енерго"