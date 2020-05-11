Из-за аварии на Деснянской станции шесть районов Киева остались без воды

В связи с аварией на Деснянской водопроводной станции "Киевводоканал" снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

Кроме снижения давления холодной воды в указанных районах "Киевводоканал" предупредил, что возможно "временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах".

Отмечается, что аварийная ситуация возникла на станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции во время переключения насосных агрегатов.

Впоследствии в "Киевводоканале" сообщили, что ремонтные бригады завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян.

Напомним, в конце апреля в центре Киева образовался огромный гейзер. Вода под сильным напором била из-под земли, пока аварийщики работали на месте.

Ранее в Киеве на улице Гетьмана произошел двойной провал проезжей части, ограничено движение из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала". В зв'связи с этим на этой улице образовались пробки.