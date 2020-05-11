ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за аварии на Деснянской станции шесть районов Киева остались без воды

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 02:32
Из-за аварии на Деснянской станции шесть районов Киева остались без воды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ремонтные бригады возобновили работы станции и холодная вода подается в дома всех киевлян

В связи с аварией на Деснянской водопроводной станции "Киевводоканал" снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

Кроме снижения давления холодной воды в указанных районах "Киевводоканал" предупредил, что возможно "временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах".

Отмечается, что аварийная ситуация возникла на станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции во время переключения насосных агрегатов.

Впоследствии в "Киевводоканале" сообщили, что ремонтные бригады завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян.

Напомним, в конце апреля в центре Киева образовался огромный гейзер. Вода под сильным напором била из-под земли, пока аварийщики работали на месте.

Ранее в Киеве на улице Гетьмана произошел двойной провал проезжей части, ограничено движение из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала". В зв'связи с этим на этой улице образовались пробки.

Теги Новости Украины КиевКиевводоканалавария
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь