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Через аварію на Деснянській станції шість районів Києва залишились без води

Новини » Надзвичайні події     11.05.2020 - 02:32
Через аварію на Деснянській станції шість районів Києва залишились без води
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ремонтні бригади відновили роботи станції і холодна вода подається в будинки усіх киян

У зв’язку з аварією на Деснянській водопровідній станції "Київводоканал" знизив тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".

Крім зниження тиску холодної води у вказаних районах "Київводоканал" попередив, що можливе "тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах".

Зазначається, що аварійна ситуація виникла на станції в результаті збою на трансформаторній підстанції під час переключення насосних агрегатів.

Згодом у "Київводоканалі" повідомили, що ремонтні бригади завершили роботи з відновлення роботи станції. Наразі холодна вода подається в будинки усіх киян.

Нагадаємо, в кінці квітня у центрі Києва утворився величезний гейзер. Вода під сильним напором била з-під землі, поки аварійники працювали на місці.

Раніше у Києві на вулиці Гетьмана стався подвійний провал проїзної частини, обмежено рух через аварію на інженерних мережах "Київводоканалу". У зв'язку з цим на цій вулиці утворились пробки.

Теги Новини України КиївКиевводоканалавария
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