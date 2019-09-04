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"Авангард" ожидает улучшения финпоказателей во второй половине 2019

Новости » АПК    04.09.2019 - 13:16
"Авангард" ожидает улучшения финпоказателей во второй половине 2019
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Авангард существенно нарастил продажи

Крупнейший украинский производитель яиц и продуктов из них, агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL) существенно нарастил продажи, в том числе и экспорт, и планирует улучшить свои финансовые показатели во второй половине 2019 года. Об этом заявил владелец агрохолдинга Олег Бахматюк, передает РБК-Украина.

"В первом полугодии у нас изменилась стратегия продаж: "Авангард" активно выходит на рынки Гонконга, Сингапура, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, ряд стран Африки, что предусматривает высокую конкуренцию. Доля экспорта достигла 53%", - сказал он, комментируя результаты первого полугодия.

По словам Бахматюка, этот год является довольно жестким, так как "Авангард" перестраивает свою стратегию.

"Стараемся возобновить поголовье даже в условиях нуля поддержки со стороны государства. Надеемся, что во втором полугодии ситуация выровняется, и компания уйдет от убытков или сделает их минимальными", - подчеркнул Бахматюк.

Он уточнил, что традиционно осенью улучшается ситуация на внутреннем рынке Украины, сезонность на котором выросла после временной потери контроля над Крымом и отдельными территорями Донецка и Луганска.

Владелец "Авангарда" отметил, что в этих условиях компания будет больше усилий прикладывать по продвижению своего качественного продукта на высокомаржинальные рынки, такие как страны ЕС, Корея, Япония, США, и тут также была бы уместна поддержка государства. Так на рынке Ирака компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны турецких производителей.

"К сожалению, в отличие от производителей из других стран, где посольства – это форпосты по продажам, мы не можем добиться, чтобы кто-то отстаивал интересы украинского производителя. В Ираке это происходит даже при наличии межгосударственного соглашения", - констатировал ситуацию владелец "Авангарда".

В то же время он сообщил, что компания рассчитывает в сентябре возобновить поставки яйца в Ирак. Бахматюк добавил, что определенные надежды также связывает с формированием новой Верховной рады и правительства, что может позволить ускорить законодательный процесс в части финансовой реструктуризации.

"Авангард" - один из крупнейших мировых производителей куриных яиц и продуктов из них. В состав агрохолдинга входит 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек - крупнейшим в Украине в 2018 г.

Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.

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Новости Украины Олег БахматюкАвангардAVANGARDCO IPL
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