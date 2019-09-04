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"Авангард" чекає на поліпшення фінпоказників у другій половині 2019

Новини » АПК    04.09.2019 - 13:16
"Авангард" чекає на поліпшення фінпоказників у другій половині 2019
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Авангард істотно наростив продажі

Найбільший український виробник яєць та продуктів з них, агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL) істотно наростив продажі, в тому числі і експорт, і планує поліпшити свої фінансові показники в другій половині 2019 року. Про це заявив власник агрохолдингу Олег Бахматюк, передає РБК-Україна.

"У першому півріччі у нас змінилася стратегія продажів: "Авангард" активно виходить на ринки Гонконгу, Сінгапуру, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, ряд країн Африки, що передбачає високу конкуренцію. Частка експорту досягла 53%", - сказав він, коментуючи результати першого півріччя.

За словами Бахматюка, цей рік є досить жорстким, так як "Авангард" перебудовує свою стратегію.

"Намагаємося відновити поголів'я навіть в умовах нуля підтримки з боку держави. Сподіваємося, що у другому півріччі ситуація вирівняється, і компанія піде від збитків або зробить їх мінімальними", - підкреслив Бахматюк.

Він уточнив, що традиційно восени поліпшується ситуація на внутрішньому ринку України, сезонність на якому виросла після тимчасової втрати контролю над Кримом та окремими територіями Донецька і Луганська.

Власник "Авангарду" зазначив, що в цих умовах компанія буде більше зусиль прикладати по просуванню свого якісного продукту на високомаржинальні ринки, такі як країни ЄС, Корея, Японія, США, і тут також була б доречна підтримка держави. Так на ринку Іраку компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку турецьких виробників.

"На жаль, на відміну від виробників з інших країн, де посольства – це форпости по продажам, ми не можемо домогтися, щоб хтось відстоював інтереси українського виробника. В Іраку це відбувається навіть за наявності міждержавної угоди", - констатував ситуацію власник "Авангарду".

У той же час він повідомив, що компанія розраховує у вересні відновити постачання яйця в Ірак. Бахматюк додав, що певні надії також пов'язує з формуванням нової Верховної ради та уряду, що може дозволити прискорити законодавчий процес в частині фінансової реструктуризації.

"Авангард" - один з найбільших світових виробників курячих яєць та продуктів з них. До складу агрохолдингу входить 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське "загальною потужністю 3,5 млрд яєць в рік і поголів'ям 10,5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р.

Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк. Акції "Авангарду" у формі глобальних депозитарних розписок котируються на Лондонській фондовій біржі з травня 2010 року.

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Новини України Олег БахматюкАвангардAVANGARDCO IPL
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