UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Авакова и Разумкова обвинили в скоординированной атаке на СНБО из-за санкций против Куршутова

Автор: Наталия Гурковская

Опубликованные ответные письма экс-министра МВД Арсена Авакова и бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова к адвокату попавшего под санкции контрабандиста Сеяра Куршутова могут служить примером общей согласованной позиции, напоминающей скоординированную атаку на СНБО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Игоря Луценко.

"Двигателем этой атаки может быть конкретное лицо, подозреваемое в контрабанде, которое могло инвестировать ресурсы в коммуникацию с экс-министром и экс-спикером. Или же такое лицо могли выбрать из других как минимально токсичное в силу своей непубличности - потому что, например, защищать соратников Медведчука и помогать снимать с них санкции гораздо более рискованно с политической точки зрения", - пишет он.

По словам нардепа, действительно, санкции - новый правовой инструмент, у юристов есть интерес к нему, и многие из них видят в нем слабости и возможности для подсанкционных лиц избежать самих санкций.

"Но основная затея здесь, на мой взгляд, политическая - сузить возможности Зеленского руководить процессами в стране через СНБО как институт, через дискредитацию решений этого органа", - резюмирует Луценко.

Детальнее о проблемах, которые могут возникнуть в связи с использованием СНБО как инструмента для ведения санкций - читайте в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО