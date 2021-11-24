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Авакова та Разумкова звинуватили в скоординованій атаці на РНБО через санкції проти Куршутова

Автор: Наталія Гурковська

Опубліковані листи-відповіді экс-міністра МВС Арсена Авакова та колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова до адвоката контрабандиста Сєяра Куршутова, що потрапив під санкції, можуть бути прикладом спільної узгодженої позиції, що нагадує скоординовану атаку на РНБО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ігоря Луценка.

"Двигуном цієї атаки може бути конкретна особа, котру підозрюють в контрабанді, котра могла інвестувати ресурси у комунікацію з екс-міністром і екс-спікером. Або ж таку особу могли вибрати з-поміж інших як мінімально токсичну в силу своєї непублічності - бо, приміром, захищати соратників Медведчука і допомагати знімати з них санкції набагато ризикованіше з політичної точки зору", - пише він.

За словами нардепа, дійсно, санкції - новий правовий інструмент, у юристів є цікавість до нього, і багато хто з них вбачає у ньому слабкості та можливості для підсанкційних осіб уникнути власне самих санкцій.

"Але основний задум тут, на мій погляд, політичний - звузити можливості Зеленського керувати процесами в країні через РНБО як інституцію, через дискредитацію рішень цього органу", - резюмує Луценко.

Детальніше про проблеми, які можуть виникнути у зв'язку з використанням РНБО як інструменту для ведення санкцій - читайте в колонці головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

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РНБО