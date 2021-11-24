Авакова та Разумкова звинуватили в скоординованій атаці на РНБО через санкції проти Куршутова

"Двигуном цієї атаки може бути конкретна особа, котру підозрюють в контрабанді, котра могла інвестувати ресурси у комунікацію з екс-міністром і екс-спікером. Або ж таку особу могли вибрати з-поміж інших як мінімально токсичну в силу своєї непублічності - бо, приміром, захищати соратників Медведчука і допомагати знімати з них санкції набагато ризикованіше з політичної точки зору", - пише він.

За словами нардепа, дійсно, санкції - новий правовий інструмент, у юристів є цікавість до нього, і багато хто з них вбачає у ньому слабкості та можливості для підсанкційних осіб уникнути власне самих санкцій.

"Але основний задум тут, на мій погляд, політичний - звузити можливості Зеленського керувати процесами в країні через РНБО як інституцію, через дискредитацію рішень цього органу", - резюмує Луценко.