UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Авакова рассказали, кто теперь будет выдавать разрешения на оружие

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, кто будет выдавать разрешения на оружие в Украине после расформирования разрешительной службы. В течение двух недель министерство запустит новую систему выдачи разрешений на оружие.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Сначала министерство хочет переназначить в разрешительную службу людей, к работе которых ранее не было вопросов.

"Мы проведем проверку всех сотрудников, которые имели причастность и должностные обязанности для оформления оружия. Временно переназначим тех лиц, к которым нет вопросов", - рассказал Геращенко.

Представитель МВД добавил, что планируется проведение глубинной реформы системы выдачи разрешений.

"После этого будет глубинная реформа системы выдачи разрешений, которая будет утверждена министром внутренних дел. И в новом законе об оружии мы пропишем правила, при которых полиция будет заниматься только контролем за оборотом оружия ... Чтобы не было такого, чтобы полиция и выдавала разрешения, и контролировала", - добавил он.

Напомним, Национальная полиция расформировала разрешительную службу, которая выдавала украинцам разрешения на оружие. Причиной расформирования стала масштабная коррупция в разрешительной службе.

Как писало РБК-Украина, теперь правоохранители планируют проверить всех украинских владельцев оружия на законность получения разрешения. У нарушителей будут забирать оружие и аннулировать разрешение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныоружиеразрешение
Читайте также
Половина мужчин в Украине хочет иметь огнестрельное оружие для самозащиты, - опрос
Оружие, евробляхи и права полиции: что обсуждали на фракции "Слуга народа"
Прогноз погоды