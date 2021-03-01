У Авакова розповіли, хто тепер видаватиме дозволи на зброю

Спочатку міністерство хоче перепризначити в дозвільну службу людей, до роботи яких раніше не було питань.

"Ми проведемо перевірку всіх співробітників, які мали причетність та посадові обов'язки для оформлення зброї. Тимчасово перепризначимо тих осіб, до яких немає питань", - розповів Геращенко.

Представник МВС додав, що планується проведення глибинної реформи системи видачі дозволів.

"Після цього буде глибинна реформа системи видачі дозволів, яка буде затверджена міністром внутрішніх справ. І в новому законі про зброю ми пропишемо правила, при яких поліція буде займатися тільки контролем за обігом зброї ... Щоб не було такого, щоб поліція і видавала дозволи, і контролювала", - додав він.