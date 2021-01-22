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У Авакова рассказали подробности пожара в Харькове: жертвы были маломобильными

Харьков, Пятница 22 января 2021 15:13
У Авакова рассказали подробности пожара в Харькове: жертвы были маломобильными
Фото: Сергей Яровой (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве внутренних дел объяснили, почему не удалось спасти пенсионеров во время пожара в доме престарелых. По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, огонь в пансионате распространялся быстрыми темпами, а все жертвы были маломобильными.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Информация о пожаре поступила спасателям 21 января в 15:03.

"По прибытию в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом", - рассказал Сергей Яровой.

Во время тушения пожара спасли 9 человек, однако на втором этаже были обнаружены мертвыми 15 пенсионеров.

"Огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными имели болезни, связанные с ментальными расстройствами", - объяснил Яровой.

Напомним, в связи пожаром в доме престарелых были задержаны четыре человека. Им готовятся сообщить о подозрении.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители рассматривают три основные версии пожара в харьковском доме престарелых - поджог, неосторожное обращение с огнем и замыкание электросети.

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