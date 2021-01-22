ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Авакова розповіли подробиці пожежі в Харкові: жертви були маломобільними

Харків, П'ятниця 22 січня 2021 15:13
У Авакова розповіли подробиці пожежі в Харкові: жертви були маломобільними
Фото: Сергій Яровий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, чому не вдалося врятувати пенсіонерів під час пожежі в будинку для людей похилого віку. За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, вогонь в пансіонаті поширювався швидкими темпами, а всі жертви були маломобільними.

Про це повідомили в Офісі президента.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 21 січня о 15:03.

"По прибуттю о 15:15 ситуація була наступна: виривалося полум'я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь поширився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим і другим поверхом", - розповів Сергій Яровий.

Під час гасіння пожежі врятували 9 осіб, проте на другому поверсі були виявлені мертвими 15 пенсіонерів.

"Вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами", - пояснив Яровий.

Нагадаємо, у зв'язку з пожежею в будинку пристарілих були затримані чотири людини. Їм готуються повідомити про підозру.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці розглядають три основні версії пожежі в харківському будинку для літніх людей - підпал, необережне поводження з вогнем та коротке замикання електромережі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ХарківМіністерство внутрішніх справ Українипожежа

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся