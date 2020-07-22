Аваков сменил главу полиции Николаевской области

Министр внутренних дел Арсен Аваков поехал в Николаевскую область, где представил нового руководителя полиции региона. Им стал полковник полиции Сергей Шайхет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вместе с тем, Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, назначен главой ГУНП в Сумской области.

Напомним, назначен новый руководитель Броварского отдела полиции Максима Скидана.

Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко представил нового руководителя полиции Винницкой области.

Также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности главы департамента в "делах Майдана" Алексея Донского.