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Аваков сменил главу полиции Николаевской области

Николаевская область, Среда 22 июля 2020 14:35
Аваков сменил главу полиции Николаевской области
Фото: Сергей Шайхет (mk.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Также назначен новый глава ГУНП в Сумской области

Министр внутренних дел Арсен Аваков поехал в Николаевскую область, где представил нового руководителя полиции региона. Им стал полковник полиции Сергей Шайхет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вместе с тем, Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, назначен главой ГУНП в Сумской области.

Напомним, назначен новый руководитель Броварского отдела полиции Максима Скидана.

Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко представил нового руководителя полиции Винницкой области.

Также генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности главы департамента в "делах Майдана" Алексея Донского.

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