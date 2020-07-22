Аваков змінив очільника поліції Миколаївської області

Фото: Сергій Шайхет (mk.npu.gov.ua)

Також призначений новий голова ГУНП у Сумській області

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поїхав у Миколаївську область, де представив нового керівника поліції регіону. Ним став полковник поліції Сергій Шайхет.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Разом з тим, Олександр Анохін, який до цього працював начальником поліції Миколаївської області, призначений головою ГУНП у Сумській області.

Нагадаємо, призначено нового керівника Броварського відділу поліції Максима Скидана.

Крім того, голова Національної поліції Ігор Клименко представив нового керівника поліції Вінницької області.

Також генеральний прокурор України Ірина Венедиктова призначила виконувачем обов'язків голови департаменту у "справах Майдану" Олексія Донського.