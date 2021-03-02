UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Аваков о санкциях против Медведчука: классная ситуация

Автор: Роман Тверденко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ситуацию с введением санкций против народного депутата Виктора Медведчука "классной". И подчеркнул, что доказательства для их введения были убедительными.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Он отметил, что ситуация для введения санкций против каналов так называемой "пятой колонны" возникла еще в начале войны с Россией, но прежний президент Украины Петр Порошенко по неким причинам не делал этого.

"Ситуация классная, вы ж кайфуете? И мне это нравится. Ситуация такого рода санкций и защиты встала с самого начала войны. Но так считали тогда не все", - сказал Аваков.

Напомним, санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко были введены 19 февраля. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Среди решений СНБО также поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор МедведчукАрсен Аваков
Читайте также
Аваков рассказал, как Россия может ответить на санкции против Медведчука
Аваков назвал условие своей отставки
Аваков о деле Шеремета: реальных несотыковок практически не существует
Прогноз погоды