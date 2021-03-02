Аваков про санкції проти Медведчука: класна ситуація

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав ситуацію з введенням санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука "класною". І підкреслив, що докази для їх запровадження були переконливими.
Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".
Він зазначив, що ситуація для запровадження санкцій проти каналів так званої "п'ятої колони" виникла ще на початку війни з Росією, але колишній президент України Петро Порошенко з якихось причин не робив цього.
"Ситуація класна, ви ж кайфуете? І мені це подобається. Ситуація такого роду санкцій та захисту встала з самого початку війни. Але так вважали тоді не всі", - сказав Аваков.
Нагадаємо, санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко були введені 19 лютого. Причиною санкцій є фінансування тероризму.
Серед рішень РНБО доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нефтепродуктопроводе "Самара - Західний напрямок".