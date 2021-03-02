Аваков про санкції проти Медведчука: класна ситуація

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав ситуацію з введенням санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука "класною". І підкреслив, що докази для їх запровадження були переконливими.

Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Він зазначив, що ситуація для запровадження санкцій проти каналів так званої "п'ятої колони" виникла ще на початку війни з Росією, але колишній президент України Петро Порошенко з якихось причин не робив цього.

"Ситуація класна, ви ж кайфуете? І мені це подобається. Ситуація такого роду санкцій та захисту встала з самого початку війни. Але так вважали тоді не всі", - сказав Аваков.