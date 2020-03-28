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Аваков рассказал, где и когда мог заразиться начальник полиции Киева

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 12:20
Аваков рассказал, где и когда мог заразиться начальник полиции Киева
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом от одного из пассажиров поезда "четыре столицы"

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом 23 марта после прибытия в Киев поезда "четыре столицы" из Латвии. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в интервью "Бабелю".

Аваков рассказал, что Крищенко несколько часов общался с украинцами, которые прибыли поездом в Киев.

"Он не ездил по Куршевелям, он и члены его семьи несколько месяцев не были за границей. Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда "4 столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался "разрулить" ситуацию", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что не контактировал с Крищенко больше месяца, соответственно, не мог заразиться. В случае подтверждения коронавируса у главы МВД, руководить правоохранительными органами будет первый заместитель министра Сергей Яровой, добавил Аваков.

"Контактировал (с Крищенком - ред.), но последний месяц - по телефону. Если заболею я, мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте", - резюмировал Аваков.

Вчера стало известно, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом COVID-19. Также вирус диагностировали у троих полицейских и одного курсанта.

Напомним, 23 марта на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд "четырех столиц" с эвакуированными из Латвии украинцами. Фоторепортаж с киевского вокзала - в материале РБК-Украина

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Новости Украины КоронавирусАрсен АваковАндрей Крищенко
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