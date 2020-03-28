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Аваков розповів, де і коли міг заразитися начальник поліції Києва

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 12:20
Аваков розповів, де і коли міг заразитися начальник поліції Києва
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Андрій Крищенко міг інфікуватися коронавірусом від одного з пасажирів потягу "чотири столиці"

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко міг заразитися коронавірусом 23 березня після прибуття до Києва потягу "чотири столиці" з Латвії. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав в інтерв’ю "Бабелю".

Аваков розповів, що Крищенко кілька годин спілкувався з українцями, які прибули потягом до Києва.

"Він не їздив по Куршевелям, він і члени його сімʼї кілька місяців не були за кордоном. Ми припускаємо, що він заразився після прибуття до Києва поїзду "4 столиці" з Латвії. Кілька годин ми тримали поїзд на вокзалі, тому що там була проблема із зараженими людьми, а Крищенко на місці намагався "розрулити" ситуацію", - сказав Аваков.

Глава МВС зазначив, що не контактував з Крищенком більше місяця, відповідно, не міг інфікуватися. У випадку зараження коронавірусом глави МВС, керувати правоохоронними органами буде перший заступник міністра Сергій Яровий, додав Аваков.

"Контактував (з Крищенком - ред.), але останній місяць - по телефону. Якщо захворію я, мої обовʼязки виконуватиме перший заступник міністра Сергій Яровий. Він зараз перебуває на запасному командному пункті", - резюмував Аваков.

Учора стало відомо, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко заразився коронавірусом COVID-19. Також вірус діагносували у трьох поліцейських і одного курсанта.

Нагадаємо, 23 березня до столичного залізничного вокзалу прибув потяг "чотирьох столиць" з евакуйованими з Латвії українцями. Фоторепортаж з київського вокзалу - у матеріалі РБК-Україна

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Новини України КоронавірусАрсен АваковАндрій Крищенко
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