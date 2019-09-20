Министр внутренний дел Арсен Аваков просит суд отпустить на поруки "минера" моста Метро Алексея Белько. Об этом сообщает судья в зале суда, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме Авакова, отпустить Белько на поруки просят народный депутат Яна Зинкевич и командир КОРДа Николай Кутий.

Адвокат Авакова представляет его в суде.

РБК-Украина писало, что в Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Впоследствии "минера" задержали. Мужчина, который угрожал взорвать мост, 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько.

В июне 2019 он добровольно сдал Деснянском районном управлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел "в сейфе в селе на Черниговщине".

Отметим, полиция тогда заявила, что не будет квалифицировать действия Белько, который угрожал взорвать мост Метро, как подготовку террористического акта. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, правоохранители согласовали эту позицию с прокуратурой города Киева.