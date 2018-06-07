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Аваков предлагает на время запретить голосовать жителям Донбасса после деоккупации

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:14
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

Аваков предлагает не проводить выборы на освобожденных территориях в течение 3-5 лет

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает жителям оккупированного Донбасса после деоккупации временно запретить голосовать на выборах в центральные органы власти. Об этом говорится в представленной стратегии возобновления целостности Украины.

В частности, предлагается не ранее чем через 3-5 лет после деоккупации восстановить право жителей ранее оккупированных территории голосовать на выборах в центральные органы власти Украины.

Предполагается, что поспешное проведение выборов на таких территориях может способствовать восстановлению конфликта с новой силой. Например, в Анголе в 1992 победа одной стороны на выборах с отрывом в 1-2% привела к новой гражданской войне. Кроме того, в Хорватии, Боснии, Косово и Либерии выборы проходили через 2-5 лет после установления эффективного контроля над пересечением границы.

"Это время необходимо для обеспечения условия честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам", - говорится в стратегии.

Напомним, ранее Аваков заявил, что возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией.

 

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Теги публикации: Донбасс, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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